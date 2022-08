Libori-Krüge sind seine Leidenschaft

Altenbeken-Schwaney/Paderborn

Wenn am 23. Juli um 16.30 Uhr der Bierbrunnen am Paderborner Rathaus eröffnet wird, bringt so mancher seinen neuen Libori-Krug mit dem Jubelhennes-Motiv mit. Genau so, wie zur Premiere vor 50 Jahren. Wobei das nur halb stimmt.

Von Sonja Möller