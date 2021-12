„Maßnahmen werden oft in Frage gestellt“

Corona hält die Gemeinde Altenbeken weiter in Atem. Am Donnerstag waren 72 Menschen im Ort infiziert. Davon waren 9 Infizierte geimpft (14,6 Prozent). Die Inzidenz lag laut Kreis Paderborn bei 428,3. 80 Prozent der Infizierten sind ungeimpft und überwiegend erwachsen, teilt die Gemeinde Altenbeken mit.

Mobile Impfpraxis öffnet am Sonntag in der Eggelandhalle – neue Teststation wohl nächste Woche – Inzidenz in Altenbeken bei 428,3

105 Personen aus 47 Haushalten befinden sich Stand Donnerstag in der Eggegemeinde in Quarantäne. „Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren die Einhaltung der 3G- und Quarantäneregeln“, betont Bürgermeister Matthias Möllers und weist darauf hin, dass Verstöße konsequent geahndet werden.

Christian Bruns leitet das Ordnungsamt in Altenbeken und hat seit Monaten tagtäglich mit Corona zu tun. Längst nicht alle haben dabei Verständnis für die Arbeit des Ordnungsamts und die Corona-Maßnahmen, erläutert Christian Bruns auf Anfrage: „Nach unseren Erkenntnissen ist der überwiegende Teil der Infizierten nicht geimpft und wehrt sich zudem gegen die Maßnahmen.“

Immer wieder führe er Gespräche mit Menschen, die die Pandemie verharmlosten und betonten, dass sie nicht viel von den Schutzmaßnahmen hielten. Diskussionen stehen seit einiger Zeit fast täglich auf der Tagesordnung der Ordnungsamtsmitarbeiter.

„Die Leute haben die Nase voll von Corona, und wir kriegen es ab“, bringt es Christian Bruns auf den Punkt. Es gebe auch einige Quarantäne-Verstöße. Personell stoße das Ordnungsamt bei den Kontrollen mittlerweile langsam an seine Grenzen. Ein lokaler Hotspot lasse sich nicht ausmachen. Das Infektionsgeschehen sei in der Gemeinde querbeet verteilt.

Impfaktion am Sonntag

Am dritten Adventssonntag, 19. Dezember, können sich Impfwillige in Altenbeken ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus holen. In der Eggelandhalle öffnet von 14 bis 20 Uhr erneut eine mobile Impfpraxis. Sie wird von der koordinierenden Covid-Impfeinheit (KoCI) des Kreisgesundheitsamtes in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz durchgeführt.

Interessierte können zuvor auf der Internetseite des Kreises Paderborn online einen Impftermin buchen. Damit können lange Wartezeiten vermieden werden. Wie berichtet, standen die Impfwilligen bei der ersten Impfaktion vor Ort teilweise vier Stunden in der Schlange. Am Sonntag sind Impfungen aber auch ohne Termin möglich.

Nach dem großen Erfolg der vergangenen Impfaktion in der Eggelandhalle mit mehr als 1000 Impfungen möchte die Gemeinde dieses Mal Verkehrsbehinderungen größtenteils vermeiden. Bürgermeister Möllers bittet alle Altenbekener, wenn möglich, zu Fuß zu kommen. Auswärtige sollten auch öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Dafür wird an der Winterbergstraße teilweise ein Halteverbot eingerichtet. Besucher-Parkplätze stehen am Eggebad zur Verfügung. Damit Autofahrer diese auch erreichen können, sollen Wartende über den Schulhof gelenkt werden. Die Gemeinde bittet Autofahrer um Rücksichtnahme, da es trotzdem eng werden könnte.

Neues Testzentrum

Voraussichtlich von der kommenden Woche an wird es in Altenbeken wieder ein Corona-Testzentrum geben. Auch hier ist das DRK beteiligter Partner. Zu finden ist das Testzentrum in einem extra aufgestellten Container nahe dem Eggebad in Altenbeken, Gardeweg 1. Geplante Öffnungszeiten sind werktags von 17 bis 19 Uhr.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie und angesichts der Weihnachtstage bittet Matthias Möllers Bürger und Gäste um rücksichts- und verantwortungsvolles Handeln: „Es ist absolut notwendig, sich an die geltenden Corona-Bestimmungen zu halten. Beachten Sie die 3G-Regeln, meiden Sie größere Zusammenkünfte und nutzen Sie Impfmöglichkeiten und freiwillige Tests, bevor Sie Familie und Freunde treffen.“

3G im Rathaus

Wer ins Rathaus will, muss geimpft, genesen oder getestet sein, entsprechende Nachweise werden kontrolliert. „Die Einhaltung der 3G-Regel dient dem Schutz aller und insbesondere der hier Mitarbeitenden“, wirbt Möllers um Verständnis: „Wir halten den kompletten Service aufrecht, allerdings mussten wir Gratulationsbesuche bei Ehe- und Altersjubiläum bis auf Weiteres absagen.“