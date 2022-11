Mehr als 600 Besucher beim Martinsspiel und Laternenumzug in Altenbeken

Mehr als 600 Besucher haben sich zum Martinsspiel des Pfarrgemeinderats Heilig Kreuz erstmalig auf Selkers Wiese in der Altenbekener Ortsmitte versammelt und wurden von der Vorsitzenden Irena Burmester sowie Gemeindereferent Andre Hüsken begrüßt. Nach der Einstimmung in die traditionellen Martinslieder, die gekonnt von den Garde-Grenadieren begleitet wurden, ließ es sich auch Altenbekens Bürgermeister Matthias Möllers nicht nehmen, ein paar Worte an die kleinen und großen Gäste zu richten.

Die Kinder der Klassen 3a und 3c der Gemeinschaftsgrundschule Egge hatten in den vergangenen Wochen ein besonderes Lichterlied einstudiert, das bei vielen für Gänsehaut-Momente sorgte. Begleitet wurden sie von Irena Burmester an der Gitarre.

Im Anschluss daran folgte das Martinsspiel, das von Kindern und Mitgliedern des Pfarrgemeinderates aufgeführt wurde. Erstmalig seit vielen Jahren wieder kam der Heilige Martin, gespielt von Theresa Rudolphi, auf einem weißen Pferd auf den Platz geritten und teilte mit dem Bettler seinen Mantel.

Danach schloss sich der Laternenumzug an, der zur Heilig-Kreuz-Kirche führte, wo der Pfarrgemeinderat die Martinsbrötchen an alle Kinder verteilte und der gelungene Abend bei warmen und kalten Getränken der Kolpingsfamilie ausklingen konnte. Der Neustart des Martinsfestes in Altenbeken sei somit gelungen und soll im kommenden Jahr in dieser Form wieder stattfinden.