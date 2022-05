Nachdem die Feuerwehr nach dem Gewitter am Donnerstag zu einem Wassereinbruch in einer Einrichtung ausrücken und einige Bäume von der Straße entfernen musste, waren die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft, erzählt Niklas Schäfers. Der Pressesprecher der Feuerwehr Altenbeken erläuterte auf Anfrage, dass am Freitag schwer vorherzusagen gewesen sei, wo was passiert, da der Sturm „lokal sehr begrenzt“ auftrat. Buke und Schwaney blieben verschont. Betroffen war vor allem das Unterdorf.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar