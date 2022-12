Mr. Grünschnitt verabschiedet

Vielen Hausbesitzern mit eigenem Garten in Altenbeken, Buke und Schwaney ist Manfred Bay bekannt. Während sie kleinere Mengen ihrer Gartenabfälle kompostieren oder über die Biotonne entsorgen, bringen sie Grünschnitt meist zur Grünannahmestelle am Bauhof Buke. Hier kümmerte sich Manfred Bay 16 Jahre lang um die Annahme von Baum- und Strauchschnitt, nahm defekte Elektrokleingeräte und seit einem Jahr auch Altpapier entgegen.

In den Wintermonaten ist die Annahmestelle wöchentlich zwei Stunden geöffnet, ansonsten sind es an zwei Tagen fünfeinhalb Stunden. Von Dezember 2006 bis Mai 2022 habe er 16.240 Pkw-Anhänger voller Grünabfälle gezählt, erzählt Manfred Bay. „Die meisten Leute waren freundlich und geduldig, mussten sie sich manchmal doch in eine längere Warteschlange einreihen.“

Im Hauptberuf war Manfred Bay 33 Jahre lang Zugbegleiter bei der Deutschen Bahn und schon vor seiner Tätigkeit am Bauhof ebenfalls im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung bei der Gemeinde angestellt. Mehr als 20 Jahre wirkte er nämlich als Hausmeister und hat mit seiner Familie sogar im Altenbekener Rathaus gewohnt. Auch Ehefrau Roswitha war viele Jahre bei der Gemeindeverwaltung beschäftigt.

Während einer kleinen Feierstunde dankte Bürgermeister Matthias Möllers Manfred Bay für dessen jahrzehntelanges Engagement für die Gemeinde, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft. Wenn seine Gesundheit mitspiele, wolle er nun verstärkt seinem Hobby nachgehen, so Manfred Bay. „Als Sportschütze trainiere ich auf dem Schießstandareal des Jagdparcours Buke. So komme ich auch zukünftig von meinem jetzigen Wohnort Bad Driburg in die Gemeinde.“