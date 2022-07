Nächste Stufe mit Radwegekonzept: Nun sind die Bürger gefragt

Über diesen Link gelangen Interessierte zu einer digitalen Beteiligungskarte, wo die Anregungen und Ideen zu sehen sind, die Nutzer bereits abgegeben haben.

Durch einen Klick auf „Beitrag erstellen“ können Schwachstellen wie zu schmale Radwege, gefährliche Stellen, Konflikte mit Radfahrern oder Fußgängern oder auch falsche oder fehlende Beschilderungen gemeldet werden. Die Karte ist bis 28. August freigeschaltet.

„Nutzen Sie die Möglichkeit, aktiv an der Erstellung des Radverkehrskonzeptes mitzuwirken“, schreibt die Gemeinde in ihrer Ankündigung. Bei Problemen mit der Beteiligungskarte können Hinweise und Vorschläge auch per Mail an [email protected] gesendet werden.