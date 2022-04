Natürlicher Lückenschluss in Altenbeken

Um die Lücken in der Buchenallee am westlichen Ortsrand von Buke zu schließen, startete der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde eine Pflanzaktion bereits im Herbst 2021. Gemeinsam mit Landrat Christoph Rüther, Bürgermeister Matthias Möllers und Dezernent Martin Hübner trafen sich die Mitglieder des Beirats, um die jungen Buchen zu pflanzen.

Beirat der Unteren Landschaftsbehörde pflanzt Bäume zum Erhalt der Allee in Buke

Landrat, Mitarbeiter der Kreisverwaltung und Mitglieder des Beirates der Unteren Naturschutzbehörde nach erfolgreicher Pflanzaktion in Buke (von links): Dezernent Martin Hübner, Michael Robrecht, Wolfgang Jurgelucks, Michael Bellinghausen, Klaus Zündorf, Manfred Brüseke, Fabius und Claudius P. Rudolphi, Franz-Josef Mattenklodt, Christoph Rüther (Landrat), Klaus Wullenweber (stellv. Beiratsvorsitzender), Karin Bussemas, Ulrich Mertens und Bürgermeister Matthias Möllers.

Die Pflanzaktion bot außerdem Gelegenheit zum Austausch mit Landrat Christoph Rüther über anstehende Natur- und Landschaftsthemen. Die Aufstellung des Landschaftsplans „Borchen“ und die Neuaufstellung des Landschaftsplans „Sennelandschaft“ werden in der aktuellen Legislaturperiode einen wichtigen Bestandteil der Beiratsarbeit ausmachen. Durch die Pandemie waren auch die Sitzungen des Beirats der Unteren Naturschutzbehörde stark eingeschränkt. Mit Beginn des Frühlings werden Exkursionen und Sitzungen nun wieder verstärkt umgesetzt.

Gerade jetzt im Frühjahr zieht es Menschen wieder in die Natur und Landschaft im Paderborner Land. Viele einzigartige Landschaftsteile hat die Region zu bieten: Mal sind es kleine Biotope, mal große Gebietskulissen, die unter Landschafts- oder Naturschutz stehen.

Der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde setzt sich an der Seite dieser Behörde der Kreisverwaltung für die Belange der Natur und Landschaft ein. Er wirkt mit bei Schutz, Pflege und Entwicklung unserer Paderborner Landschaft durch die Beteiligung an der Aufstellung von Landschaftsplänen, aber auch ganz konkret immer dann, wenn Eingriffe in Landschafts- oder Naturschutzgebieten gegen andere Interessen abgewogen werden müssen. 15 sachkundige Bürger und jeweils ein Vertreter bilden den Beirat. Vertreten sind Mitglieder des BUND, NABU und LNU genauso wie Mitglieder des Waldbauernverbandes, der Landwirtschaft und des Gartenbaus bis hin zum Imkerverband, um nur einige zu nennen. Seit der letzten konstituierenden Sitzung im September 2021 ist Claudius Rudolphi Vorsitzender des Beirates, sein Stellvertreter ist Klaus Wullenweber.