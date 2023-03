Neue Archivarin in Altenbeken sichert „historisches Gedächtnis“ der Gemeinde

Altenbekens Archivarin Debrah Rabke mit einer Akte über das Gesindewesen in Altenbeken von 1860.

Hinzu kommen Schriftstücke, Fotos, Filme, Plakate oder Tonbandaufzeichnungen aus Nachlässen, die dem Altenbekener Gemeindearchiv angeboten werden.

Ihre Ausbildung hat die 39-Jährige beim Niedersächsischen Landesarchiv in Hannover absolviert. Nach Stationen in den Archiven des Niedersächsischen Landtags und der Lippischen Landeskirche verantwortet die verheiratete Mutter dreier Kinder nun das Archiv ihrer Heimatgemeinde. „Für mich ist das eine super spannende Aufgabe. Ich sichte unglaublich viel Material und entscheide, was keinen bleibenden Wert besitzt und vernichtet wird oder aber dauerhaft ins Archiv übernommen wird. Dort lagert dann quasi das historische Gedächtnis der Gemeinde“.

Aktuell betreut Debrah Rabke eine junge Schülerin bei der Erstellung ihrer Facharbeit. Sie bekommt aber auch Anfragen von Menschen, die ihre eigene Familiengeschichte erforschen wollen. „Solche Anfragen sollten am besten schriftlich erfolgen und mit so vielen Informationen wie möglich bestückt sein. Je mehr Details mir mitgeteilt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Archiv etwas finde“.

Lebendiger Ort für Schüler

Altenbekens Archivarin ist es ein besonderes Anliegen, Schülerinnen und Schülern das Archiv als einen lebendigen Ort nahezubringen, wo Geschichte greifbar wird. Mit Führungen und in Gesprächen will sie so neugierig auf Historisches machen. Zugleich ist sie Ansprechpartnerin für Vereine und Initiativen, die ihre Materialien und Schriftstücke für die Nachwelt erhalten wollen. Das kann beispielsweise bei Vereinsauflösungen der Fall sein.

Die im Archiv der Gemeinde Altenbeken verwahrten Archivalien können von jedermann benutzt werden. Der Gemeinderat hat dazu jüngst eine entsprechende Benutzungsordnung beschlossen. Diese und auch einen entsprechenden Benutzungsantrag finden Interessierte unter www.altenbeken.de.