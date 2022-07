Neue Boulebahn und Fußballtore im Ortskern von Altenbeken

Wer in jüngster Zeit die große Wiese im Ortskern von Altenbeken besuchte, fragte sich womöglich, was es mit der Baumaßnahme im hinteren Bereich der Wiese auf sich hat. Dort soll demnächst eine Boulebahn entstehen, auf der dann zukünftig alle Sport-Interessierten auf vier Bahnen die Kugeln werfen können. Die Anregung kam von einer Interessengemeinschaft innerhalb des Sportvereins TuS Altenbeken, der Rat hat diese Maßnahme bewilligt.

Die Erhöhung auf Selkers Wiese in Altenbeken dient als Sitzgelegenheit und Kletterparadies und trennt Boulebahn von Kicker-Fläche.

Auf der großen Wiese werden in Kürze als Ergänzung zum vorhandenen Kinderspielplatz Fußballtore aufgestellt. „Bisher sind Bolzplätze in der Gemeinde Mangelware. Der Sportplatz darf ja bekanntlich aus Lärmschutz-Gründen nicht von Freizeitkickern genutzt werden“, teilt Bürgermeister Matthias Möllers mit: „Dieser Wunsch wurde schon häufig von Kindern an mich herangetragen, daher ist es mir ein Anliegen, dem jetzt nachzukommen.“

Zur optischen Abgrenzung des Boule-Spielfeldes wurde bereits ein multifunktionales Podest aus Bruchsteinen errichtet, das auch als Sitzgelegenheit für Pausen oder zum Herumklettern genutzt werden kann. Es ist von beiden Seiten nutzbar und stellt damit einen zentralen Treffpunkt dar.

Verwaltung berücksichtigt Interessen des Schützenvereins

Bei der Gestaltung und Dimensionierung des Podests hat die Verwaltung auch die Interessen des Schützenvereins berücksichtigt, der sich schon lange eine begehbare Erhöhung gewünscht hat, auf der beim jährlichen Zapfenstreich des Schützenfestes Königspaar nebst Hofstaat stehen kann. Mit Blick auf das in zwei Wochen anstehende Schützenfest wurde dies in einem ersten Schritt umgesetzt, Boulebahn und Fußballtore folgen in Kürze.

Übrigens soll nicht nur der Freizeitwert der zentralen Dorfwiese erhöht werden, sondern die Verwaltung will auch in die Verkehrssicherheit investieren. Südlich der Wiese auf der Adenauerstraße hinter den Arkaden soll noch eine Aufpflasterung errichtet werden, um dort vor allem den Autoverkehr einzubremsen und damit die Sicherheit insbesondere für Kinder, die den Spielplatz besuchen oder auf dem Weg zum Kindergarten sind, zu erhöhen.