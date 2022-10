Neue VHS-Leiterin in Altenbeken

„Die VHS ist eine Bildungseinrichtung von Bürgern für Bürger. Ich möchte, dass die Menschen wieder mehr Kontakt haben, dass sie sich in Person treffen und so soziale Kontakte entstehen“, schildert Brigitte Striewe, was sie in den kommenden Jahren vorhat. Denn der persönliche Kontakt ist ziemlich verloren gegangen während der Pandemie.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar