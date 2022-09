Eggelöschis Altenbeken gewinnen Heimat-Preis

Die Gemeinde Altenbeken hat das herausragende und vielfältige ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde gewürdigt und drei Preisträger ausgezeichnet. Den Heimat-Preis 2022 haben die Eggelöschis, die HSG Altenbeken-Buke und der Förderverein 8. Husaren Buke bekommen.

Für den Heimat-Preis stellt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen eine Fördersumme von 5000 Euro zur Verfügung. Der Altenbekener Rat hatte im Dezember 2018 beschlossen, die Summe gestaffelt auf drei Preisträger zu verteilen. Die Jury bildeten die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses.

Vor gut 60 Gästen, Preisträgern und Laudatoren stellte Bürgermeister Matthias Möllers in der Museumsdeele die Wichtigkeit ehrenamtlichen Engagements heraus: „Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass es bei uns so viele Menschen gibt, die sich in hohem Maße ehrenamtlich engagieren. Viel zu oft wird dieses Engagement allerdings für selbstverständlich gehalten, vielen Menschen ist der Umfang dieses Engagements überhaupt nicht bewusst“, betonte Möllers.

Kinderfeuerwehr Altenbeken gewinnt 2500 Euro

Mit dem ersten Platz im Ranking des Heimat-Preises 2022 zeichneten Juroren die Kinderfeuerwehr der Gemeinde aus. Die „Eggelöschis“ dürfen sich damit über ein Preisgeld von 2500 Euro freuen. „Sozialkompetenz erwerben und mit Begeisterung die Arbeit der Feuerwehr kennenlernen, dafür stehen die Eggelöschis“, sagte Bürgermeister Matthias Möllers.

Kreisbrandmeister Elmar Keuter unterstrich in seiner Laudatio für die Kinderfeuerwehr die besondere Bedeutung der Nachwuchsabeit: „Die Eggelöschis sind ein Teil der Feuerwehrfamilie und ein wichtiger Bestandteil im Vereinsleben. Mit diesem Engagement funktioniert die Nachwuchsgewinnung der freiwilligen Feuerwehr ganz hervorragend“, lobte er.

„Herausragendes Engagement “ der HSG Altenbeken/Buke

Auf den mit 1500 Euro dotierten zweiten Platz wählten die Ausschussmitglieder die HSG Altenbeken/Buke. Bernhard Hoppe-Biermeyer, CDU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Sportausschusses, freute sich, die Laudatio auf die Handballsportgemeinschaft halten zu dürfen. In seiner Ansprache betonte er, dass der Verein auf unterschiedlichen Ebenen Menschen aus der gesamten Eggegemeinde zusammenbringt und somit Gemeinschaft vermittelt: „Dieser Aspekt wird mit dem ausgezeichneten Projekt fit4future der Jugendabteilung gefördert und gefestigt. Darüber hinaus zeichnet sich der Verein durch sein herausragendes Engagement im Kampf gegen Krebserkrankungen aus.“

„ Der Verein zeichnet sich durch sein herausragendes Engagement im Kampf gegen Krebserkrankungen aus. “ CDU-Landtagsabgeordneter Bernhard Hoppe-Biermeyer

Die Tombola-Einnahmen von den HSG-Sportfesten und Spenden der Besucher wurden kürzlich über die Aktion „Handball hilft!“ an die Deutsche Krebshilfe weitergeleitet. Zuletzt unterstützte die HSG Altenbeken/Buke das Projekt „Ride for ALL“ von Benedikt Goesmann, der im April eine 4500 Kilometer lange Spenden-Radreise für den Kampf gegen Leukämie von Paderborn bis nach Lissabon absolvierte.

Förderverein 8. Husaren Buke belegt Platz drei

Der Förderverein 8. Husaren Buke belegt den mit 1000 Euro dotierten dritten Platz des Heimat-Preises. Pfarrer i.R. Martin Göke betonte in seiner Laudatio die ausgezeichnete Jugendförderung und Nachwuchsgewinnung mit dem Bezug auf alte musikalische Traditionen des Fördervereins. Seit 25 Jahren unterstütze der Verein den 1949 gegründeten damaligen Spielmannszug – heute die 8. Husaren Buke – bei der musikalischen Aus- und Weiterbildung sowie der Beschaffung von historischen Uniformen und Instrumenten.

Bürgermeister Möllers freute sich über das herausragenede Engagement in der Gemeinde und „über die Fortsetzung dieses wichtigen Förderprogrammes auch für das kommende Jahr“.