Polizei: keine Glätteunfälle – Eisabwurf von Windkraftanlagen

Nur wenig vereiste Straßen im Kreis Paderborn – Halle in Lichtenau eingestürzt – Warnung des DWD gilt bis 11 Uhr

Paderborn (WB/han...

Zwar lief der Verkehr auf den Straßen im Kreis Paderborn trotz verbreiteter Glätte Montag und Dienstag weitgehend störungsfrei, doch sorgte das Tauwetter an anderer Stelle für hohen Schaden: In Lichtenau stürzten am Morgen Teile einer 5000 Quadratmeter großen Lagerhalle ein. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings beträgt der Schaden nach ersten Schätzungen 100.000 Euro.

wn