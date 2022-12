Rat will Standorte in Altenbeken ergebnisoffen prüfen

Altenbeken

Die Gemeinde Altenbeken steht vor einer Mammutaufgabe: Alle drei Feuerwehrgerätehäuser sind abgängig und müssen neu gebaut werden – jeweils an neuem Standort. Für Altenbeken-Buke haben Verwaltung und Freiwillige Feuerwehr ein mögliches Grundstück an der Dorfstraße favorisiert. Der Rat traf in seiner jüngsten Sitzung noch keine Entscheidung, sondern votierte mehrheitlich für den Vorschlag der CDU, die vorgeschlagenen Standorte nochmal ergebnisoffen zu überprüfen.

Von Sonja Möller