Regionalforstamt saniert Feuerlöschteiche

Das Regionalforstamt Hochstift setzt in den kommenden Monaten die zwei wichtigen Feuerlöschteiche „Buker Meer“ und „Unteres Bodental“ in der Egge östlich von Schwaney in Stand. Das sei dringend notwendig, weil die Teiche über die Jahre verschlammt und zugewachsen seien und eine Wasserentnahme für die Feuerwehr nur noch schwer möglich ist. Das teilte das Regionalforstamt Hochstift am Montag mit.

Zunehmende Brandgefahr: Forstleute im Hochstift bereiten Wälder in Altenbeken vor

Das Team des Regionalforstamtes Hochstift bei Vorbereitungen der Arbeiten am Teich „Unteres Bodental“ (von links): Forstwirt Sascha Schink, Fachgebietsleiter Dirk Kreienmeier, Forstwirtschaftsmeister Wilfried Kröger, Förster Joachim Padberg und Revierförster Wilhelm Brandenburg.Das „Buker Meer“ in Altenbeken: Hier hatten jüngst Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Kreis Paderborn für den Ernstfall geübt und den Umgang mit Spezialgerät trainiert. Der Uferbewuchs aus Birken und Weiden in der Egge sieht malerisch aus. Fachleute vom Regionalforstamt Hochstift sind sich aber einig, dass dieser für die Instandsetzung entfernt werden muss.

„Mit Blick auf die zunehmenden Dürreperioden müssen wir mit häufigeren und auch größeren Waldbränden in unser Region rechnen. Die Sanierung der beiden Teiche ist dabei ein Baustein zur Gefahrenabwehr“, so Dirk Kreienmeier, Fachgebietsleiter für den Staatswald im Regionalforstamt von Wald und Holz NRW. Die Arbeiten würden laut der Mitteilung des Regionalforstamtes dabei in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutz- und Wasserbehörde des Kreises Paderborn geplant und durchgeführt.

Zur Durchführung der verschiedenen Arbeiten, werden demnach im August zunächst Sträucher und Bäume an den Teichen auf den Stock gesetzt. „Diese Arbeiten haben wir bewusst so weit wie möglich in den Sommer geschoben, um die Brut unser heimischen Vögel nicht zu gefährden“, erklärt Wilhelm Brandenburg. Er ist der zuständige Förster vor Ort.

Rangierplätze und Ausweichbuchten für Feuerwehrfahrzeuge

Auch die Infrastruktur um die Teiche herum wurde bereits verbessert. „Wir haben vor den Wasserentnahmestellen Rangierplätze für die Feuerwehrfahrzeuge hergerichtet. Außerdem gibt es im Wegenetz jetzt Ausweichbuchten, damit die Fahrzeuge beim Löschwassertransport aneinander vorbei kommen“, skizziert Kreienmeier das Maßnahmenpaket. Damit soll die Feuerwehr im Ernstfall deutlich schneller und effektiver löschen können. Das ist wichtig, denn Waldbrände können sich rasend schnell ausbreiten, vor allem wenn zu der Trockenheit noch Wind kommt.

Der Aufwand ist groß, allein die Instandsetzung der Teiche hat nach Angaben des Regionalforstamts Hochstift ein Planungsvolumen von mindestens 200.000 Euro. „Wir wissen, dass die Trockenheit und damit die Brände zunehmend zum Problem werden. Wir müssen nur ein Blick nach Südeuropa werfen. Nichts tun ist keine Alternative“, ist Kreienmeier überzeugt.

60 Feuerwehrleute hatten am vergangenen Wochenende am „Buker Meer“ eine Übung absolviert und dabei speziell für Einsätze mit Vegetationsbränden trainiert. Neben den Infrastrukturmaßnahmen soll es in Zukunft wieder weitere Feuerlöschübungen der Wehren geben, heißt es vom Regionalforstamt Hochstift abschließend.