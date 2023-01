RGZV Buke macht beste Werbung in eigener Sache

Viel Erfahrung und Können seien nötig, um die Qualität der ausgestellten Tiere richtig einzuschätzen. Neben den rein äußerlichen Merkmalen des Rassegeflügels werden auch weitere Aspekte berücksichtigt, wie zum Beispiel die Vitalität und Gesundheit der Tiere. Aufgrund der guten Arbeit der Buker Züchter konnte zwölfmal die Note „hervorragend“ sowie 67 Mal das Prädikat „sehr gut“ auf die Zwerg-Enten, Hühner, Zwerg-Hühner und Tauben vergeben werden.

Schirmherr und Ortsheimatpfleger Udo Waldhoff eröffnete im Beisein zahlreicher Züchter und Gäste die Ausstellung. In seinem Grußwort ging er auf die Geschichte des heimischen Rassegeflügelzuchtvereins ein und unterstrich die positive Arbeit des Vereins zum Austausch zwischen Jung und Alt. Anschließend ehrte der Kreisvorsitzende Klaus Dornieden das Buker Mitglied Johannes Bölte für seine langjährige Vereinstreue und seinen Einsatz für die Rassegeflügelzucht.

Beim anschließenden gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung konnten sich die zahlreichen Besucher ein eigenes Bild von der bunten Rassevielfalt machen. Die höchste Auszeichnung auf ein Einzeltier bei den Senioren erhielt Josef Niewels (Buker Teller) mit einem Hahn der Rasse Appenzeller Spitzhauben. Das begehrte Buker Band errangen Konrad Dommes auf Zwergenten und Anton Schulze auf Zwerg New Hampshire.

Weitere Siegertiere stellten Horst Mertens (Deutsche Zwerghühner und Zwerg Cochin), Christian Bendfeld (Zwerg Plymouth Rocks), Fabian Fröleke (Deutsche Zwerg Sperber) und Frank Striewe (Kingtauben). Den Vereinswanderpokal für die drei besten Tiere errang Josef Niewels. Den neu von Anton Schulze auf die fünf besten Tiere gespendeten Pokal gewann Konrad Dommes.

Vereinsvorsitzender Frank Striewe: „Die diesjährige Ausstellung in Buke war wieder eine gelungene Werbung für unser Hobby. Wer Interesse an dieser schönen Freizeitbeschäftigung hat, ist in unserer Runde herzlich willkommen.“