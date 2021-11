„Rudi, wir werden Dich vermissen“

Die Nachricht vom Tod des Altenbekener Originals hinterlässt tiefe Betroffenheit. Bürgermeister Matthias Möllers zeigte sich „total erschüttert“ über Kochs plötzlichen Tod: „Wir hatten in den letzten Monaten viel Kontakt, gerade auch während der Restaurierung der Museumslok oder auch bei der Vorbereitung des Lokfestes. Er hat in der Gemeinde sichtbare Spuren hinterlassen und wird uns fehlen.“

Einer, der noch am Tag vor seinem Tod mit Rudi Koch telefoniert hatte, ist Bukes Ortsheimatpfleger Udo Waldhoff: „Ich kann es kaum glauben. Wir haben über seine Ideen gesprochen. In Sachen Heimatpflege hatten wir noch so einiges vor“, sagt Waldhoff: „Mit Rudi haben wir einen guten Freund, Ratgeber und großen Unterstützer der Ortsheimatpfleger und der Ortschronisten verloren, der immer ein offenes Ohr hatte. Rudi war das lebende Geschichtsbuch unserer Gemeinde. Wir werden ihn sehr vermissen!“

Rudolf Koch hat 1935 in Altenbeken das Licht der Welt erblickt. Hier wuchs er auf und schlug als Mechaniker die Lokführerlaufbahn ein. Der Bahn blieb er bis zu seiner Pensionierung als Lokbetriebsinspektor treu.

Wenige Tage vor seinem Tod entstand dieses Bild. Rudolf Koch (2. von rechts) hatte sein Amt als stellvertretender Kreisheimatpfleger niedergelegt. Für seinen Einsatz dankten ihm (von links) Landrat Christoph Rüther, Markus Müller, Michael Pavlicic und Heimatgebietsleiter Hans-Werner Gorzolka. Foto: Jörn Hannemann

In seiner Heimatgemeinde war Koch stets sehr engagiert, gehörte fast 30 Jahre dem Gemeinderat an und war in vielen Ausschüssen vertreten. Zehn Jahre bekleidete er das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters. Da er Altenbeken mit Leib und Seele verbunden war, wurde er 1989 zum Ortsheimatpfleger und Chronisten gewählt. Die Chronistentätigkeit führte er bis 2002 aus. Als Gemeindeheimatpfleger engagierte sich Rudolf Koch bis zu seinem Tod.

Auch überregional war er der Heimatpflege verbunden und wurde 1995 zum stellvertretenden Kreisheimatpfleger gewählt. Dieses Amt hatte der 86-Jährige erst wenige Tage vor seinem Tod niedergelegt. Sein Nachfolger Markus Müller sagte dabei: „Rudolf Koch hinterlässt große Fußstapfen, die schwer zu füllen sind.“ Landrat Christoph Rüther bezeichnete ihn als „Sprachrohr der Heimatpflege im Kreis.“

Kochs großes Hobby war die Fotografie. In seinem eigenen Archiv lagern tausende Fotos, die die Ereignisse seiner Heimat dokumentieren. Rudolf Koch verfasste viele heimatkundliche Beiträge und mit viel Herzblut heimatkundliche Bücher. Sehr am Herzen lag ihm zudem, die Erinnerungen an die Kriegs- und Nachkriegsjahre wach zu halten, die er selbst miterlebt hatte und über viele traurige Erlebnisse berichten konnte. Auf seine Initiative hin wurden zahlreiche Mahn-, Gedenk- und Erinnerungssteine in der Gemeinde aufgestellt.

Trauerfeier am 12. November

Sein Augenmerk galt auch der Unterhaltung und Restaurierung von weiteren Kulturdenkmälern, Bildstöcken und Wegekreuzen. Zudem ließ er mehrere Ruhebänke entlang der Wanderwege aufstellen.

Besonders am Herzen lag Rudolf Koch die 44er-Museumslok, das Wahrzeichen von Altenbeken. Als damaliger Schriftführer der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GdL) war Koch maßgeblich daran beteiligt, die Lok zu erwerben. Er führte mit dem Zentralamt der früheren Bundesbahn die Kaufverhandlungen und besorgte auch die finanziellen Mittel. Koch gründete den Verein „Initiative Museumslok“, dessen Vorsitzender er 25 Jahre lang war.

Der Eisenbahner steckte viel Herzblut und Zeit in die Erhaltung des Kulturdenkmals für die Nachwelt. Unter anderem verfasste er ein Buch, in dem die Historie der alten Dame erläutert wird. Bei der jüngst abgeschlossenen Restaurierung war er fast täglich vor Ort und half mit Informationen und dem ein oder anderen Ersatzteil.

Die Trauerfeier für Rudolf Koch beginnt am Freitag, 12. November, um 13.30 Uhr an der Friedhofskapelle Altenbeken.