Schützenbruderschaft Altenbeken zeichnet Gregor Rudolphi mit Schulterband aus

In seiner Laudatio ging der stellvertretende Bundesschützenmeister Walter Finke auf die 28-jährige Vorstandstätigkeit und Verdienste Rudolphis ein. Dieser gehört seit 1984 der Bruderschaft an. Im Jahr 1990 übernahm er in der Westkompanie das Amt des Oberleutnants und wurde sechs Jahre später zum Hauptmann der Kompanie gewählt. Diese Funktion übte er engagiert 17 Jahre aus.

Zusätzlich fungierte er von 2010 bis 2012 als stellvertretender Bezirksbundesmeister Paderborn-Land. Nach einer kurzen Vorstandspause wurde Gregor Rudolphi im Januar 2018 von den Mitgliedern zum Oberst gewählt. In seine Amtszeit fällt unter anderem die Neuausrichtung des Hallenbauvereins, dessen Vorsitzender er ist. Ein neues Vermarktungskonzept wurde erarbeitet und zahlreiche Investitionen in der Halle umgesetzt. Auch wurde das Vogelschießen an die Eggelandhalle verlegt.

Die höchste Auszeichnung beim Schützenfrühstück in Altenbeken erhielt der Oberst der Bruderschaft, Gregor Rudolphi (2. von rechts). Es gratulierten (von links) der Altenbekener Schützenkönig Thomas Potthast, der Bezirkspräses Pastor Bernhard Henneke und der Bezirksbundesmeister David Steffens sowie der stellvertretende Bundesschützenmeister Walter Finke Foto: Ulrich Schadomsky

Den Hohen Bruderschaftsorden überreichte Bezirksbundesmeister David Steffens zusammen mit Bezirkspräses Pastor Bernhard Henneke dem amtierenden Hauptmann der Markkompanie, Christoph Kattner, an dessen Vorgänger im Amt, Manfred Thiele, und an Adjutant Detlef Meyer.

Christoph Kattner trat 2004 in die Bruderschaft ein und wurde kommissarisch zum Unteroffizier ernannt. 2013 stieg er zum Leutnant auf. Seit 2018 steht er seiner Kompanie als Hauptmann vor. Im Jahr 2010 errang er den Titel des Jungschützenkönigs. Unvergesslich für ihn das Jahr 2015, als er die Altenbekener Schützen als ihr König repräsentieren durfte.

Manfred Thiele ist seit 1994 Mitglied der Schützenbruderschaft. Ein Jahr später wurde er zum Unteroffizier der Markkompanie gewählt. Dieses Amt übte er vier Jahre aus. Von 2009 bis 2011 bekleidete Manfred Thiele die Position des Oberleutnants und Kassierers in der Markkompanie. Von 2012 bis 2017 stand er seiner Kompanie als Hauptmann vor.

Detlef Meyer, der seit 1991 Mitglied der Bruderschaft ist, wurde 2011 als Adjutant in den Bataillonsvorstand gewählt. Dieses Amt führt er immer noch verantwortungs- und traditionsbewusst aus. Seit mehr als 25 Jahren wird auf seinem Grundstück jedes Jahr die Zeltstadt der Schweizer Kompanie aufgebaut.

Zwei Schützen erhalten das silberne Verdienstkreuz

Das silberne Verdienstkreuz überreichte Bezirkspräses Pastor Bernhard Henneke an Ehrenbataillonsschießmeister Werner Höltje und Unteroffizier Peter Machon. Werner Höltje übte von 1998 bis 2004 und von 2014 bis 2020 den Posten des Bataillonsschießmeisters aus und blieb wegen erfolgloser Nachfolgersuche bis März 2022 kommissarisch im Amt. In dieser Zeit organisierte er federführend den Bau des neuen Vogelschießstandes an der Eggelandhalle. Peter Machon trat 2002 in die Schützenbruderschaft ein. Dem Vorstand der Bollerborn Kompanie gehört er von 2003 bis 2004 sowie seit 2010 als Unteroffizier an.

Der Hohe Bataillonsorden ging an Fahnenoffizier Hans-Jürgen Schwanitz, Reinhard Buschmeier, Christoph Scheipers, Aloys Kappmeier und den Geschäftsführer der Garde Grenadiere, Tobias Böger. Mit dem Bataillonsorden wurden Unteroffizier Nils Kleine-Horst, Leutnant Michael Koch, der stellvertretende Jungschützenmeister Marius Schäfers, Johannes Schäfers, Manfred Peitz und Stefan Moock geehrt.

Christian Hoischen ist seit 70 Jahren Mitglied. Foto: ­Ulrich Schadomsky

Der 2. Brudermeister Sven-Udo Beckmann zeichnete 29 Schützen für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit aus. Besonders hervorzuheben ist hierbei die 70-jährige Mitgliedschaft von Christian Hoischen. Auf 65-jährige Mitgliedschaft blicken Gisbert Dreier, Hans-Josef Floren, Helmut Niggemeier, Johannes Michels, Helmut Möller, Heinrich Oel, Anton Schöttler, Herbert Wiegand und Bruno Winkler. 60 Jahre sind Kurt Blaschke, Kurt Heidemann, Reinhold Niggemeier und Richard Osterholz im Verein aktiv.

Vor einem halben Jahrhundert entschieden sich Ulrich Böger, Johannes Claes, Franz Dreyer, Heiner Göke, Jürgen Koch, Franz Kurze, Reinhard Leineweber, Dieter Rehermann, Heinrich Rustemeier, Franz-Josef Schadomsky, Wolfgang Schäfers, Franz Joseph Schrader, Heinrich Schulze, Hubertus Struck und Wolfgang Wittmann für eine Mitgliedschaft.