Sechs Frauen aus Schwaney wollen die KFD in die Zukunft führen

In Altenbeken-Schwaney schlagen sechs Frauen im Alter von 30 bis 40 Jahren ein komplett neues Kapitel in der Geschichte der KFD auf. Das neue Vorstandsteam mit Julia Boerger, Stefanie Böddeker, Anne Füller, Stefanie Knoke, Manuela Kosberger und Silvia Stiewe freuten sich bei der Jahreshauptversammlung über das einstimmige Votum.

Die sechs Frauen wollen im besonderen Maße Verantwortung für das Dorfleben übernehmen und schlagen für die Geschichte der im Jahr 1918 gegründeten Ortsgruppe St. Johannes Baptist ein weiteres Kapitel auf. Dabei setzen sie auf Kontinuität mit den erfahrenen Mitgliedern und planen neue Angebote, um ihre KFD für interessierte Frauen aller Generationen attraktiv zu gestalten. Ihr Ehrenamt stellen die Frauen auf fünf Säulen: KFD und Ausflüge, Events/Gemeinschaft leben, Karneval/Theater, Kirche/Glaube sowie Familien.

Ihre Bereitschaft, gemeinsam die Vorstandsarbeit zu schultern, bedeutet nicht weniger als die Rettung für die örtliche Frauengemeinschaft, teilt die KFD Schwaney mit. Beim bisherigen Vorstandstrio Gabriele Strathaus, Monika Knoke und Gabi Weber war die Freude über die Bereitschaft der sechs, das Ehrenamt zu übernehmen, riesig. Das Trio hatte schon lange angekündigt, dass es für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen würde.

Da sich die Nachfolgeregelung schwierig gestaltete, luden sie zu einer Zukunftswerkstatt ein. „Es kann doch nicht sein, dass es in Schwaney keine KFD mehr gibt“, überlegten sich dort Frauen aller Generationen. Die Vereine sind für den Erhalt der Dorfgemeinschaft sehr wichtig. So stand am Ende für das neue junge Vorstandsteam fest: „Wir nehmen die Herausforderung an, aber nur zusammen mit den bestehenden Mitgliedern der KFD“, sagt Julia Boerger stellvertretend fürs ganze Team. Die Mitglieder seien ein wichtiges Fundament, organisierten beliebte Veranstaltungen wie das Frauenfrühstück oder spirituelle Angebote. „Damit haben wir den Rücken frei, um unsere eigenen Ideen umsetzen zu können“, erläuterte Stefanie Böddeker bei der Versammlung ihre Motivation.

Hören nach 49 Jahren im Vorstand der KFD Schwaney auf (von links): Gabriele Strathaus, Monika Knoke und Gabi Weber. Foto: KFD Schwaney

Vorstandstrio hört nach 49 Jahren auf

Ihre Vorgängerinnen verabschiedeten die sechs mit großer Wertschätzung. „Ihr drei zusammen habt insgesamt 49 Jahre lang im Ehrenamt die Arbeit der KFD Schwaney mit viel Herzblut geprägt“, sprach Anne Füller im Namen des neuen Vorstandsteams.

14 Jahre war Sprecherin Gabriele Strathaus das Gesicht der KFD. Zuvor hat sie vier Jahre das Amt der zweiten Vorsitzenden innegehabt und davor 14 Jahre als Mitarbeiterin im Besuchsdienst mit angepackt. Aus dem Schwaneyer Karneval ist sie nicht wegzudenken.

Nach 25 Jahren Kassenführung gilt Monika Knoke als KFD-Urgestein. Ihr vielfältiges Engagement zeigte sie nicht nur im Karneval. Im Jahr 2019 hat sie zusätzlich das Schwaneyer Theater ins Leben gerufen.

Gabi Weber ist seit Jahrzehnten eine begeisterte KFD-Frau und ebenfalls in der Karnevalsgruppe aktiv. Nach sechs Jahren beendet sie ihre Vorstandsarbeit als Schriftführerin. Begleitet von viel Applaus und froh über die neue Führungsriege verließen die drei Frauen die Vorstandsbühne.

Wer über die weitere Entwicklung und verschiedenen Aktionen der KFD informiert werden möchte, kann sich auf der Homepage www.kfd-schwaney.de erkundigen oder der KFD auf Instagram unter @kfdfrauenschwaney folgen.