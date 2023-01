Singer-Songwriter-Konzert in Altenbeken

Fans der Singer-Songwriter-Szene dürfen sich auf ein Konzert in der Museumsdeele Altenbeken freuen: Stefan Paehl präsentiert am 20. Januar handgemachte Musik.

Der Gitarrist und Liedschreiber Stefan Paehl mit der gefühlvollen Stimme ist ein Altenbekener Geheimtipp. Am 20. Januar hat er seine Musikerfreunde Thomas Lehmkühler und Christian Lötters in die Altenbekener Museums-Deele zum Singer-Songwriter-Concert eingeladen. Ab 20 Uhr unterhalten die drei Vollblut-Musiker ihre Gäste bei freiem Eintritt.

Vielen dürfte Stefan Paehl als musikalischer Begleiter von Richard Wiemers bei dessen Lesungen bekannt sein, erfolgreicher Altenbekener Autor von humorigen Kriminalromanen. „Im Altenbekener Egge-Museum aufzutreten, ist mir eine besondere Freude“, sagt Stefan Paehl und verweist auf die vielen Kulturveranstaltungen früherer Jahre.

Mit Christian Lötters aus Greven hat er sich nicht nur einen Künstlerkollegen, sondern auch seinen Schwager und besten Freund ins Boot geholt, mit dem ihm vor allem „das Lieder schreiben“ verbindet. Lötters hat gerade sein viertes Album veröffentlicht, produziert von Thomas Lehmkühler, dem Dritten im Bunde. Lehmkühler ist selbst Musiker, Komponist und Inhaber des Tonstudios Reality Studio in Saerbeck, wo auch Paehls Album „BeziehungsReise“ entstand.

Spenden für Paderborner Tafel

In Altenbeken spielen die drei für einen guten Zweck. So wird am Abend ein Spendenhut rumgehen und der Erlös der Paderborner Tafel gespendet. Andreas Verborg vom Vorstand wird an diesem Abend anwesend sein und kurz von der ehrenamtlichen Arbeit der Tafel berichten.

Wer also Lust auf gute Musik hat und gleichzeitig etwas Gutes tun will, schaut am 20. Januar ab 20 Uhr in der Museums-Deele Altenbeken vorbei.