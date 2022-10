So geht soziale Arbeit in Altenbeken

Jedes Jahr fangen 200 neue Studierende an der Katholischen Hochschule Paderborn (Katho) im Studiengang Soziale Arbeit an. Um sich nicht nur theoretisch mit dem Thema auseinanderzusetzen, absolvieren sie dabei insgesamt zwei praktische Projekte, in denen sie aktiv einsteigen. Und das ist neuerdings auch in der Gemeinde Altenbeken möglich.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar