Sommerfestkönigin in Buke kommt aus den USA

Nach vielen Stunden fleißiger Vorbereitung eröffnete Oberst Hans-Norbert Keuter das diesjährige Vogelschießen der Frauen, was auch gleichzeitig das Sommerfest der St. Dionysius Bruderschaft Buke war.

In seiner Rede hieß er auch die Abordnungen der Gastvereine aus Altenbeken, Schwaney und der Maspern-Kompanie aus Paderborn willkommen, lobte aber auch die Jungschützenabteilung der Buker Schützenbruderschaft, für die Organisierung der ersten Jungschützen-Party am Vorabend.

Aus Kentucky nach Buke

Ehrengeschäftsführer Konrad Dommes hatte einen wunderschönen Schützenadler angefertigt und der Schießmeister Antonius Kanne bereitete die Waffe für das Frauenvogelschießen vor. Die Schießleitung hatte ein Losverfahren zur Reihenfolge vorbereitet, um allen Damen gerecht zu werden. Nachdem die Insignien (Krone an Christa Waldhoff, Apfel an Anja Winkler und Zepter an Katrin Walton) vergeben waren, dauerte es noch recht lange, ehe die Sommerfestkönigin 2022 ermittelt war.

Keely Slade, Nichte des Fahnenoffiziers Steven Walton, war sehr überrascht, als sie mit einem tollen Schuss die Reste des Adlers aus dem Kugelfang holte. Auch ihre Familie, die sie gleich nach ihrem Erfolg telefonisch informierte, freute sich sehr mit ihr.

Aus dem Bundesstaat Kentucky in den USA kommend, arbeitet Keely Slade dort bei der Firma Bertelsmann und verbringt berufsbedingt zur Zeit einige Monate bei uns in Deutschland. Nach der Proklamation fand dann die Party mit den Abordnungen der Gastvereinen im Festzelt statt. Für gute Stimmung sorgte Major Jürgen Neumann, der kurzfristig aufgrund einer Absage des DJs einsprang.

Ein besonderes Dankeschön geht an das gesamte Vorstandsteam für die Planung, Jürgen Neumann für die musikalische Unterhaltung, die Thekenmannschaft des TSV Buke, der Fleischerei Reitemeyer für die Würstchenbude und die Raiffeisen-Genossenschaft für die Bereitstellung der Kinder-Hüpfburg.