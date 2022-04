Sportplatz Altenbeken bekommt Tribünendach

Altenbeken

Der TuS Altenbeken hat sich seine Heimspielstätte, den Sportplatz am Kuhlborn, in den vergangenen Jahren so richtig schön gemacht: 2017 kam die Flutlichtanlage, 2019 wurden Verkaufsraum und Lager neu gemacht und 2020 die Kabinen saniert sowie das Vordach mit den Sitzgruppen errichtet. Den größten Teil der Arbeit – bis auf technische Facharbeiten an der Flutlichtanlage – hat der TuS Altenbeken dabei in Eigenleistung gestemmt.

Von Sonja Möller