St. Kaspar verabschiedet auch Abiturienten aus Altenbeken und Lichtenau

63 junge Menschen haben die Schulzeit am Gymnasium in Neuenheerse hinter sich gebracht

Altenbeken/Lichtenau/Bad Driburg

63 stolze Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums St. Kaspar in Neuenheerse haben ihre Abiturzeugnisse in Empfang genommen. Ein großer Teil von ihnen wohnt in Lichtenau und Altenbeken.