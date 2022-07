Steigende Brandgefahr: Altenbekens Bürgermeister richtet Appell an Waldbesucher

Der vom Deutschen Wetterdienst erstellte Waldbrandgefahrenindex (WBI) hat in Nordrhein-Westfalen erstmals in diesem Jahr flächendeckend die Warnstufe 4 von 5 erreicht. In einigen Regierungsbezirken wird es extra Waldbrand-Überwachungsflüge geben, wie der Landesbetrieb Wald und Holz NRW mitteilt. Waldbesitzer, Forst- und Feuerwehrleute bitten um besonders umsichtiges Verhalten, damit nicht durch Unachtsamkeit, wie Rauchen oder Grillen im Wald oder am Waldrand, Brände entfacht werden.

Dieser Bitte schließt sich auch Altenbekens Bürgermeister Matthias Möllers an: „Ich appelliere an alle Waldbesucher, besonders umsichtig und aufmerksam zu sein. Beachten Sie unbedingt das gesetzliche Rauchverbot vom 1. März bis zum 31. Oktober im Wald. Auch offene Feuer oder das Grillen im Wald sind nicht erlaubt.“

Hier nimmt er besonders die idyllisch am Waldrand gelegene Freizeitanlage im Driburger Grund in den Blick. Sie ist beliebte Anlaufstelle vieler Erholungssuchender. Hier betreibt die Gemeinde eine Waldhütte mit gemauerter Grillvorrichtung. „Wir haben Mieter kurzfristig darüber informiert, dass auch dieser Grill bis auf Weiteres nicht benutzt werden darf“, erläutert der Rathaus-Chef. In Kürze werden zudem besondere Hinweisschilder aufgestellt und auch Vor-Ort-Kontrollen werde es geben. Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass das Grillen und offene Feuer im gesamten Umfeld der Hütte am Driburger Grund generell verboten sind.

Mit dem Auto anreisende Waldbesucher sollten zudem daran denken, Waldwege und Waldzufahrten freizuhalten, da sie als Rettungswege auch für große Löschfahrzeuge dienen. Kraftfahrzeuge sollten nur auf befestigten Flächen abgestellt werden, damit heiße Autoteile kein Gras in Brand setzen. Die Gemeinde weist darauf hin: „Wenn Sie einen Waldbrand entdecken, wählen Sie 112 und verlassen Sie den Gefahrenort.“