Straßenteil in Altenbeken soll nach ehemaligem Kult-Wirt benannt werden

SPD-Fraktion möchte „Hinter den Arkaden“ in Willi-Koch-Weg umtaufen

Altenbeken

Die SPD Altenbeken möchte einen Teil der Adenauerstraße in Willi-Koch-Weg umbenennen und damit an den einstigen Kult-Wirt des Beke-Stübchens, Wilhelm Koch (1947 bis 2011) erinnern, der namhafte Größen wie Herbert Grönemeyer und Klaus Lage in die Eggelandhalle geholt hatte.

Von Sonja Möller