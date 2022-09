Tankstelle in Altenbeken ist Schauplatz im Kino

Altenbeken/Paderborn/Borchen-Alfen

Die Tankstelle Sauerwald in Altenbeken wurde 2021 fünf Nächte in Folge überfallen – allerdings nur von einem Filmteam. Der dabei entstandene Kurzfilm „Sweet Freedom“ wird am 30. September ab 19 Uhr beim Kurzfilm-Festival OWL im Pollux in Paderborn gezeigt.

Von Sonja Möller