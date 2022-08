Tiny-House-Siedlung auf ehemaligem Spielplatz in Altenbeken diskutiert

Altenbeken-Buke

Jahrelang stand am Reelsberg in Altenbeken-Buke ein Kinderspielplatz, danach vorübergehend ein Waldkindergarten in Wohncontainern. Einige geschotterte Flächen sind noch geblieben, genauso wie eine kleine Hütte zum Unterstellen. Auf Antrag der CDU wurde nun geprüft, ob dort Bauland ausgewiesen werden kann. Die Grünen haben aber noch eine ganz andere Idee.

Von Franz Purucker