Tödlicher Verkehrsunfall auf der L755 zwischen Neuenbeken und Altenbeken 

Auf der L755 hat sich am Donnerstagabend zwischen Neuenbeken und Altenbeken ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach der Kollision mit einem Lkw ist der Fahrer eines VW Golf, ein 46-jähriger Mann aus dem Kreis Soest, noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.

Aus noch ungeklärter Ursache war der Golf am Donnerstagabend gegen 17.20 Uhr in Höhe des kleinen Viadukts auf die Gegenfahrbahn geraten. Auf nahezu gerader Strecke kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Lkw eines Paderborner Unternehmens, der dem Autofahrer aus Richtung Altenbeken entgegenkam. Der Golf landete nach der Kollision im Straßengraben. Der Sattelzug blieb auf der Straße stehen.

Wie die Polizei am Abend bestätigte, erlag der im Wrack eingeklemmte Mann aus dem Kreis Soest trotz unmittelbarer notärztlicher Versorgung noch im Auto seinen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer überstand den Unfall unverletzt.

Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot am Unfallort und errichteten eine Sichtschutzwand. Für die Ermittlung des Unfallhergangs forderte die Polizei das Unfallaufnahmeteam aus Bielefeld an. Die Landstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Erst im Januar hatte sich auf gleicher Straße ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein 19 Jahre alter Fahrer und ein zweijähriges Mädchen starben. Auf schneeglatter Straße geriet der Mann ins Schleudern und in den Gegenverkehr. Die Feuerwehr konnte den 19-Jährigen nur noch tot aus dem Fahrzeug bergen. Das zweijährige Mädchen wurde zunächst noch in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Dort erlag es am Tag darauf seinen schweren Verletzungen.