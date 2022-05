Umgestaltung der Teichanlage am Spring in  Buke fast abgeschlossen

Altenbeken-Buke

Zugewuchert, marode und wenig einladend, so sah die Teichanlage am Spring in Altenbeken-Buke jahrelang aus. Davon ist jetzt nichts mehr zu sehen: „In den letzten Wochen ist hier viel passiert“, sagt Ortsvorsteher Norbert Keuter.

Von Sonja Möller