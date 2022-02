Und die Grundsteuern werden in Altenbeken doch erhöht

Altenbeken

Das gibt es auch eher selten: Die Verwaltung und der Bürgermeister schlagen keine Steuererhöhung im Haushaltsentwurf 2022 vor. Doch die Mehrheitsfraktion – in diesem Falle die CDU – bringt die Anhebung der Grundsteuer A und B dennoch ins Spiel und setzt diese am Ende auch durch. So geschehen in Altenbeken.

Von Kerstin Eigendorf