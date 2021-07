Viele Angebote zur Feier der Kar- und Ostertage

Wie das Erzbistum mitteilte, können die Gottesdienste vom Leiden, Tod und der Auferstehung Jesu anders als 2020 nach jetzigem Stand unter den geltenden Hygieneauflagen in Präsenz gefeiert werden. Konkret entscheidet jeweils die Kirchengemeinde vor Ort.

Aus dem Paderborner Dom und aus vielen Kirchengemeinden werden Gottesdienste via Live­Stream übertragen. Eine Sonder-Folge „Libori TV“ sendet am Gründonnerstag Beiträge aus dem Erzbistum. Nicht zuletzt soll ein Oster-Special auf www.erzbistum-paderborn.de Tipps geben, wie Ostern trotz Corona-Krise als Fest seinen hoffnungsvollen Charakter entfalten kann.

Erzbischof Hans-Josef Becker feiert am Karmontag im Dom um 16.30 Uhr die Chrisammesse, in der er die heiligen Öle für die Taufe, Firmung, Priesterweihe und Krankensalbung weiht. Auch die Gottesdienste des österlichen Triduums wird der Erzbischof im Hohen Dom zelebrieren: am Gründonnerstag das Abendmahlsamt um 20 Uhr, am Karfreitag die Liturgie um 15 Uhr, am Karsamstag die Osternachtsfeier um 21 Uhr und am Ostersonntag das Pontifikalamt um 10 Uhr.

Am Ostermontag feiert Weihbischof Dr. Dominicus Meier OSB um 10 Uhr das Pontifikalamt. Die Gottesdienste aus dem Hohen Dom werden im Live-Stream übertragen.

Ein Format, das bereits beim Liborifest und in der Adventszeit 2020 zu einem Markenzeichen des Erzbistums geworden ist, geht erstmalig auch zum Osterfest auf Sendung: In etwa 30 Minuten sendet „Libori TV“ am Gründonnerstag um 17 Uhr auf der Homepage libori.tv Oster-Geschichten mit Menschen aus dem Erzbistum. Die Folge kann auch auf dem Youtube-Kanal des Erzbistums sowie auf Facebook abgerufen werden.

Erzbischof Hans-Josef Becker wird im Interview über die Bedeutung von Ostern sprechen. „Libori TV“ war zu Besuch bei der Heidschnuckenschäferei Senne und in der Pfadfinderkapelle in Rüthen, wo Fastenimpulse für Pfadfinderinnen und Pfadfinder gestaltet wurden. Reporter Tobias Schulte hat sich in Menden umgesehen, wo normalerweise am Karfreitag die große Kreuztracht stattfindet. Auch die feste Libori-TV-Rubrik „Hidden Places“ fehlt in der Oster-Ausgabe nicht, diesmal werden verborgene Räume in der Kirche St. Peter und Paul in Wormbach gezeigt.

Mit einem besonderen Angebot endet die diesjährige Fastenreihe „Rendezvous im Dom“ am Karfreitag: Beim Abendgottesdienst mit stillem Umgang um 19 Uhr halten die Sängerin Maite Kelly und der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken, Monsignore Georg Austen, eine Dialogpredigt zum Thema „Die Leere ist da“.

Die Veranstaltung im Dom kann im Live-Stream mitverfolgt werden – weitere Anmeldungen zur Präsenzteilnahme sind wegen der geltenden Corona-Hygienebeschränkungen und der bereits eingegangenen Anmeldungen nicht möglich.