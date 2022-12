Vorweihnachtliches Konzert in Schwaney ist ein voller Erfolg

Anspruchsvolle Chorliteratur, die sich ganz mit dem weihnachtlichen Geschehen auseinandersetzte, hatte Leiter Reinhold Ix für das traditionelle vorweihnachtliche Konzert in der großen Pfarrkirche in Schwaney ausgewählt. Die Chorsätze wurden exzellent vorgetragen. Deutliche Textaussprache und saubere Wortendungen, Konzentration und damit verbundene fehlerfreie Intonation verrieten eine eifrige Probenarbeit.

Mehr als 900 Euro für das Kinderheim „Star of Hope“ in Kenia

In der großen Pfarrkirche in Schwaney fand das traditionelle vorweihnachtliche Konzert statt.

Weihnachten ist ein Fest des Friedens. Diesen Frieden wünschte Pfarrer Georg Kersting den Musikern und allen Gästen. Die engagierten Musiker hatten sich viel vorgenommen. Auch die zahlreichen Gäste waren zum Mitsingen eingeladen, so gleich zum Eröffnungslied: „Mache dich auf und werde Licht“.

Ein Erlebnis waren auch die Musikstücke des Bundesschützen-Garde-Musikkorps unter der Leitung von Andreas Schulte sowie des Jugendorchesters unter der Leitung von Niklas Koch. Der Projektchor unter der Leitung von Irena Burmester sorgte mit gelungenen Darbietungen für eine weitere Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Gekonnt vorgetragen waren auch die Musikstücke von „Arte Musica“. Ein Höhepunkt war der Chorsatz „Transeamus usque Bethlehem“ mit Reinhold Ix am E-Piano sowie mit Flöte und Geige begleitet von „Arte Musica“.

Der Erlös von mehr als 900 Euro ist für das Kinderheim „Star of Hope“ in Kenia bestimmt. Das Heim wird von den Schwestern vom Kostbaren Blut in Neuenbeken betreut.