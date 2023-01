Wahn-Attacke: Altenbekener verletzt Rentner schwer

Altenbeken

Dass Nachbarn sich nicht immer gut vertragen, ist eigentlich an der Tagesordnung. Dass sie sich prügeln, ist zum Glück eher selten. Dass einer seinen Nachbarn als Übeltäter für eine Jahrzehnte lange zurückliegende Misshandlung verantwortlich macht und ihn dafür züchtigen will, ist ein Einzelfall – ein kurioser, aber auch ein tragischer. So geschehen in Altenbeken.

Von Ulrich Pfaff