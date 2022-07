Wasserverluste sind zu hoch: Altenbeken muss kräftig ins Wassernetz investieren

Auf die Gemeinde Altenbeken kommen in den kommenden Jahren hohe Investitionen ins Wassernetz zu. Das hat die Überprüfung der Hochbehälter und des Rohrnetzes durch die Wasserwerke Paderborn ergeben. In absehbarer Zeit dürften das auch die Bürger merken, da die Kosten für Sanierung und Instandhaltung auf die Gebühren umgelegt werden.

Der Hochbehälter Brocksberg in Schwaney wird im kommenden Jahr neu gebaut und auf den Stand der Technik gebracht. Altenbekens Bauamtsleiter Thomas Sänger und Bürgermeister Matthias Möllers machen sich vor Ort ein Bild.

Als erstes ist der Hochbehälter Brocksberg in Schwaney an die Reihe, der für 2,2 Millionen Euro neu gebaut wird. Geplant ist dies für 2023. „Wir haben jahrelang nichts in die Infrastruktur investiert und das holt uns jetzt ein. Da kommen wir nicht drum herum. Die Versorgungssicherheit muss gegeben sein“, betonte Bürgermeister Matthias Möllers jüngst im Rat.