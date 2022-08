Westfalen-Weser prüft Erdgas-Hausanschlüsse in Altenbeken

In der Gemeinde Altenbeken werden derzeit routinemäßig die Hausanschlüsse für Erdgas durch den kommunalen Netzbetreiber Westfalen Weser Netz (WWN) sicherheitstechnisch überprüft. Die Kontrollen werden von einem Dienstleister durchgeführt. So erkennen Haushalte deren Mitarbeiter.

Westfalen-Weser als zuständiger Netzbetreiber überprüft die Anschlüsse in Altenbeken.

Die regelmäßig angesetzten Überprüfungen der Anschlüsse in den einzelnen Gebäuden sind in den technischen Regelwerken des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches vorgeschrieben. Sie müssen vom jeweiligen Erdgasnetzbetreiber, in Altenbeken WWN, durchgeführt werden.

Aktuell ist mit den Kontrollen die Firma LF Service beauftragt. Deren Mitarbeiter können sich durch einen von der Westfalen Weser Netz ausgestellten Ausweis mit Lichtbild legitimieren.

Die Überprüfungen dauern voraussichtlich noch bis Ende September und sind mit keinerlei Kosten für den Mieter oder die Hauseigentümer verbunden. Geräte, die für die Überprüfung außer Betrieb genommen werden müssen, werden danach wieder ordnungsgemäß in Betrieb gesetzt.

Die Kontrollen sind den Haushalten in einem Brief angekündigt worden. Darin wird auch darum gebeten, den Zugang zum Hausanschlussraum und zu den Gasgeräten zu gewährleisten.