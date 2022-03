Wohnraum für Flüchtlinge in Altenbeken gesucht

4.3.2022, Polen, Medyka: Menschen, die die Ukraine verlassen haben, warten am Grenzübergang in Medyka, Polen, auf einen Bus, der sie zum Bahnhof in Przemyśl bringen soll. Przemyśl ist Paderborns Partnerstadt.

„Da mit weiter zunehmenden Zahlen gerechnet wird, bitten wir alle, die über freien Wohnraum verfügen zu überlegen, ob sie diesen im Bedarfsfall zur Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen können.“ Die Angebote sammelt die Verwaltung unter Telefon 05255/12000 oder per E-Mail an info@altenbeken.de. Die meisten der jetzt angekommenen Flüchtlinge hätten Verwandte in der Gemeinde und würden dort aufgenommen, teilt die Gemeinde mit: Wer wisse, dass Menschen mit dem Ziel Altenbeken auf dem Weg seien, solle möglichst frühzeitig Unterkünfte organisieren und sich gegebenenfalls mit der Verwaltung in Verbindung setzten.

Zudem bittet die Gemeinde um Sachspenden. Kleidung und Babyausstattung können von Montag bis Freitag zwischen 16 und 18 Uhr in der Osttorstraße 44 in Schwaney abgegeben werden. Auch Mobiliar wird benötigt, insbesondere Betten, Matratzen, Tische, Stühle und Küchenausstattung. Wer etwas spenden möchte, kann sich bei der Verwaltung unter Telefon 05255/12000 melden.

