Zugverkehr der Linien RB 84 und RB 85 eingeschränkt

Nach Auskunft der Deutschen Bahn (DB Netz AG) werden Gleise und Weichen im Bereich Langeland und Holzminden erneuert, betroffen ist auch der Bahnhof Höxter-Ottbergen.

Die Züge der Linie RB 84 können von Montag, 28. November, bis Samstag, 10. Dezember, zwischen Paderborn-Hauptbahnhof und Altenbeken nicht verkehren. Die Fahrgäste sollen die Züge der Linien RB 72, RE 11 und S 5 nutzen.

Zwischen Altenbeken und Holzminden fahren Busse. Der Schienenersatzverkehr ist auf die Anschlüsse in Altenbeken und auf die Anschlüsse zum Ersatzverkehr der Linie RB 85 in Höxter-Ottbergen ausgerichtet, somit wird der zweistündige Anschluss in Holzminden an die Züge der Linie RB 84 von und nach Kreiensen wegen der längeren Busfahrzeiten überwiegend nicht erreicht.

In Höxter fahren die Busse des Ersatzverkehrs wegen Straßenarbeiten nicht die Ersatzhaltestelle Höxter-Bahnhof, sondern die Bushaltestelle „Schulzentrum“ an.