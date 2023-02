„Das Zukunftspaket“: Altenbeken erhält 150.000 Euro

Fachbereichsleiter Jochen Bee teilte im Haupt- und Finanzausschuss mit, dass der Antrag der Gemeinde Altenbeken bewilligt worden ist. Jetzt fehlt nur noch der Förderbescheid. Bei dem Förderprogramm „Das Zukunftspaket“ werden Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt gestellt und ihnen Raum für Teilhabe und Engagement gegeben.

Dafür musste die Gemeinde einen detaillierten lokalen Zukunftsplan erstellen. „Es gab allein 29 Seiten Förderkriterien“, erläuterte Jochen Bee, der den Antrag stellte. Das Besondere: Kinder bilden den Jugendausschuss, bringen ihre Ideen ein und entscheiden über die Projekte. Erwachsene sind nur im Hintergrund begleitend dabei.

„Wir haben kurzfristig alle Vereine und Institutionen eingeladen und gebeten, ihre Kinder und Jugendlichen zu fragen, was sie sich wünschen“, erläuterte Bee. Dabei kamen erste Ideen wie ein Graffiti-Workshop oder eine Musical-Produktion heraus. Vorgabe ist, dass so viele Kinder in schwierigen sozialen Lagen wie möglich Zugang bekommen sollen. Die Fördermittel von 150.000 Euro müssen am Jahresende verbraucht sein. Deswegen ist jetzt Tempo gefragt: Sobald der Förderbescheid vorliegt, geht es in die konkrete Planung.