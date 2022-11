Zurück in die Heimat: Neuer Pächter für Tankstelle in Altenbeken-Schwaney

Altenbeken-Schwaney

Dass sich an der Avia-Tankstelle in Schwaney etwas tut, sehen Kunden nicht nur am komplett sanierten Shop-Bereich, sondern auch am neuen Gesicht hinter der Theke. Taner Yüzgec führt den Shop seit vier Wochen und gab dafür einen gut bezahlten Job als Werkstattmeister in Stuttgart auf.

Von Franz Purucker