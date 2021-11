Angriff in Squid-Game-Kostüm

Polizei Paderborn ermittelt nach Halloween-Vorfall in Bad Wünnenberg-Haaren wegen Körperverletzung

Bad Wünnenberg

An Halloween hat in Bad Wünnenberg-Haaren ein Mann in einem Squid-Game-Kostüm zwei Teenager angegriffen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.