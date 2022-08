Ansturm auf Paderborner Schulmaterialienkammer

Paderborn

Bei der Schulmaterialienkammer der Diakonie Paderborn-Höxter herrscht ein derart großer Andrang, dass nicht alle Bedürftigen einen Termin für die Ausgabe von Heften und Stiften in der nächsten Woche bekommen konnten. Für die Klassen 1 bis 13 seien mit 1000 Terminen so viele wie noch nie vergeben worden, aber noch mehr sei nicht machbar, sagte die Leiterin Susanne Bornefeld dieser Zeitung. „Es tat mir in der Seele weh, dass ich Kunden wegschicken musste“, betonte sie.

Von Dietmar Kemper