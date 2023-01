Arbeitslosenquote steigt im Kreis Paderborn auf 5,2 Prozent

Die Agentur für Arbeit in Paderborn.

Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 161 Personen oder 1,8 Prozent mehr. Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 1087 Personen beziehungsweise 13,5 Prozent.

„Im Dezember entwickelte sich der Arbeitsmarkt im Kreis Paderborn saisontypisch – die Arbeitslosigkeit ist gegenüber dem Vormonat gestiegen“, sagt Heinz Thiele, Leiter der Paderborner Arbeitsagentur. „Doch trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen zeigt sich der Arbeitsmarkt widerstandsfähig. Viele Arbeitgeber versuchen, ihre Stammbelegschaft zu halten. Bei Neueinstellungen ist im Vergleich zum Vorjahr aber eine Zurückhaltung zu erkennen. So ist der Stellenzugang im Monat Dezember 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,9 Prozent gesunken“, so der Experte.

Agenturleiter spricht von Herausforderungen

Er betont mit Blick auf die Zukunft aber auch: „Die schwierige konjunkturelle Lage darf den Fachkräftemangel als langfristige Herausforderung nicht überschatten. Für die Bewältigung dieser Herausforderung bedarf es auch an Fachkräften aus dem Ausland, das ist hinlänglich bekannt. Auch die geflüchteten Menschen aus der Ukraine bergen für unseren Arbeitsmarkt Potenzial: Die meisten der im Kreis Paderborn gemeldeten Menschen aus der Ukraine verfügen über einen Schulabschluss; die Quote der Flüchtlinge ohne Schulabschluss liegt unter 2 Prozent. Viele haben schon einen Berufsabschluss“, so der Agenturleiter.

„Natürlich wünsche auch ich mir, dass der Krieg in der Ukraine bald ein Ende findet und für die Menschen eine Rückkehr in ihre Heimat sicher möglich ist. Aber diejenigen, die gerne bei uns bleiben möchten, bringen nach unseren internen Erkenntnissen sehr gute Voraussetzungen mit, nach einem Sprachkurs erfolgreich auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen“, bilanziert Thiele.

Mehr Langzeitarbeitslose

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 2504 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat erhöht um 75 Personen bzw. 3,1 Prozent. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 46 Personen oder 1,9 Prozent. In der Grundsicherung sind 86 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 1041 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies +1,3 Prozent zum Vormonat bzw. +18,6 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt sind es 6651 Personen und damit 72,6 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

765 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Kreis Paderborn unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 18 weniger und im gleichen Monat des Vorjahres 102 weniger arbeitslose junge Menschen. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf +2,4 Prozent zum vorherigen Monat bzw. +15,4 Prozent im Vorjahresvergleich.

3379 offene Stellen

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat gestiegen (+21 Personen oder +0,6 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 307 Arbeitslose mehr (+9,9 Prozent). Insgesamt sind 3412 Menschen ab 50 Jahre im Kreis Paderborn betroffen.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Kreis Paderborn im Berichtsmonat gestiegen. 3212 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 91,4 Prozent (2937 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 15 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen damit um 293 Personen.

Unternehmen aus dem Kreis haben in diesem Monat 524 Stellen gemeldet (+85 zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 3379 offene Stellen, drei mehr als im Vormonat und 245 mehr als im Vorjahresmonat.