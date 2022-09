Arbeitsmarkt bleibt nahezu konstant

Erfreulich sei die Entwicklung in der Jugendarbeitslosigkeit. „Mit dem Start des neuen Ausbildungsjahres und dem Beginn des neuen Schuljahres ist die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen im Kreis Paderborn erwartungsgemäß gesunken“, erklärt Heinz Thiele, Leiter der Agentur für Arbeit in Paderborn. 83 Personen sind es an der Zahl weniger, die im August von Jugendarbeitslosigkeit betroffen sind. Auch das Ende der ferienbedingt saisonalen Sommerflaute spiegele sich hier wider.

Eine deutliche Veränderung schlägt in diesem Monat im Bereich der Grundsicherung zu Buche. „Hier sind 233 Arbeitslose mehr zu verzeichnen als im Vormonat. Eine Entwicklung, die auch dem Wechsel der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer zum 1. Juni von der Asylbewerberleistung in die Grundsicherung geschuldet sei. „Mit 2034 Zugängen und 2031 Abgängen in bzw. aus der Arbeitslosigkeit bleibt die Bewegung hoch. Auch 559 Stellenangebote kamen im Monat August hinzu. Insgesamt lässt sich der Arbeitsmarkt im Kreis Paderborn seit Monaten als äußerst solide und aufnahmefähig umschreiben“, bilanziert der Paderborner Agenturchef.