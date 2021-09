Ärger um lange Wartezeit

Paderborn

Wie lange sollte man in der Notaufnahme einer Klinik warten müssen? Und mit welchen Verletzungen oder Erkrankungen sollte man überhaupt in die Notaufnahme gehen? Zwei Patienten des Brüderkrankenhauses sind vor zwei Wochen nach eigener Aussage nicht oder nicht ausreichend in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Klinik behandelt worden.

Von Matthias Band