Auf Linnemann folgt Connemann

Genau einen Monat ist es her, dass der Paderborner CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann erklärt hat, er werde nach acht Jahren nicht erneut für den Bundesvorsitz der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) kandidieren. Jetzt steht seine Nachfolgerin fest.

Die 57-jährige CDU-Politikerin Gitta Connemann vertritt seit 2002 den ostfriesischen Landkreis Leer im Bundestag. Die neue MIT-Bundesvorsitzende erhielt im zweiten Wahlgang des digital durchgeführten Bundesmittelstandstages 59 Prozent der Stimmen. Im ersten Wahlgang hatte sie noch nicht die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent auf sich vereinigen können. Connemann ist derzeit auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie Vorsitzende der MIT-Landwirtschaftskommission.



Gegenkandidat war Thomas Jarzombek (46), CDU-Bundestagsabgeordneter aus Düsseldorf und NRW-Landesvorsitzender der MIT. Er erhielt 41 Prozent der Stimmen. Noch vor der Wahl hatten die ebenfalls als Linnemann-Nachfolger gehandelte Brandenburgerin Jana Schimke und MIT-Schatzmeister Michael Littig aus Kaiserslautern zu Gunsten von Connemann verzichtet.



Carsten Linnemann will als CDU-Parteivize Chef der Grundsatz- und Programmkommission werden. Foto: Thomas F. Starke

Linnemann gehört indessen zum Team von Friedrich Merz und will stellvertretender CDU-Parteivorsitzender werden. Auf die Frage, warum er nicht mehr für den MIT-Bundesvorsitz kandidiere, sagte er kürzlich dem Westfalen-Blatt: "Den Gedanken, die MIT abzugeben, habe ich schon länger im Kopf. Denn ich habe immer gesagt, dass die Kanzlerschaft auf acht Jahre begrenzt werden sollte. Gleiches muss auch für Spitzenämter in der Partei gelten – also auch für mich."



Die 57-jährige CDU-Politikerin Gitta Connemann ist Juristin und die erste Niedersächsin an der MIT-Bundesspitze

Connemann ist Juristin und die erste Niedersächsin an der MIT-Bundesspitze. Einer der ersten Gratulanten war Niedersachsens MIT-Chef Holger Bormann. „Sie ist eine hervorragende Repräsentantin und kann sich in Berlin für den Mittelstand bestens einsetzen“, sagte er.

Niedersachsens CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann freut sich

ebenfalls: „Sie bringt große politische Erfahrung und ein großes Engagement für die

Interessen unseres Mittelstandes mit.“