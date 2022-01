B64-Blitzer sind Spitzenreiter

Paderborn

Ein 20-Jähriger überholt auf der Neuhäuser Straße in Paderborn eine Zivilstreife der Polizei mit rund 150 km/h. Führerschein und Auto sind erstmal weg. Auf der B64 bei Delbrück wird ein 22-Jähriger in Höhe der Raiffeisen-Tankstelle mit Tempo 180 geblitzt. Erlaubt sind nur 100. Trauriger Spitzenreiter ist ein 28-Jähriger, der auf der L776 zwischen Büren und Paderborn mit 192 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer erwischt wird. Das sind drei Extrembeispiele, aber der Kampf gegen Raser wird in diesem Jahr fortgesetzt.

Ingo Schmitz