Erstes Feierabend-Konzert der Saison 2021 mit Frank Proft

Endlich wieder Musik auf der Gartenschau in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe Livemusik, eine idyllische Waldbühne unter freiem Himmel und eine entspannte Atmosphäre – dafür steht die Konzertreihe „Sparkassen-Unterhaltung am Feierabend“ in der Gartenschau Bad Lippspringe. In diesem Jahr beginnt die Serie am Donnerstag, 3. Juni, um 18 Uhr mit einem K...