238. Todesfall: Mann (59) aus Bad Lippspringe gestorben 

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen für den Kreis Paderborn eine Wocheninzidenz von 282,5 (-2,3) ausgewiesen (Stand: 0 Uhr). Das entspricht 874 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn beträgt laut Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) nun 115.297 – 165 mehr als am Vortag. 151 neue Fälle datiert die Einrichtung in Bochum auf Dienstag (siehe unten: Melde- und Übermittlungsverzug).

