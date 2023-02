Nach Novum in Bad Lippspringe: Vier Fraktionschefs erarbeiten gemeinsamen Vorschlag

Wie berichtet, hatten am Montagabend im Rathaus nur die Fraktionen von CDU und FDP für den vorliegenden Haushaltsentwurf gestimmt. Bei 21 Gegenstimmen fiel der Entwurf schließlich durch. Investitionen von 24 Millionen Euro wollte die Ratsmehrheit angesichts des erwarteten Defizites von 3,7 Millionen Euro im Etat nicht zustimmen.

Am Donnerstag berieten Dr. Gerda Werth (Grüne), Markus Wille (FWG), Markus Kleinemeyer (SPD) und Katharina Lücke (Linke) über einen gemeinsamen Nenner, mit dem sie am kommenden Montag, 13. Februar, in das Gespräch mit der Verwaltung gehen werden. „Wir haben heute das Ziel und die Verantwortung, einen Vorschlag für einen soliden Haushalt zu erarbeiten, der die Schuldenlast begrenzt, damit so wichtige Investitionen wie das Feuerwehrgerätehaus oder das Freibad zukunftssicher umgesetzt werden können“, eröffnete Markus Wille die Runde.

Alle Änderungsanträge der Fraktionen aus der Ratssitzung seien auf den Tisch gekommen und erneut beraten worden, erklärte Wille nach dem Treffen. Im besonderen Fokus hätten dabei jene Ausgaben gestanden, die mit hohen Investitionen verbunden sind. Aber nicht nur die Ausgabenseite habe die Runde beraten, auch auf der Einnahmenseite sei um einen guten Kompromiss gerungen worden. „Das Gespräch hat wirklich in toller Atmosphäre stattgefunden und es waren gute Diskussionen“, so Wille.

Marcus Kleinemeyer stellte für die Sozialdemokraten noch einen Antrag einer Nachhaltigkeitssatzung für die Stadt vor, der von den übrigen Fraktionen positiv aufgenommen wurde. „Heute haben wir kollegial und fair miteinander einen Vorschlag erarbeitet, im besten demokratischen Sinne. So etwas wünsche ich mir auch für die Ratsarbeit“, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende.