Aktenzeichen XY: 50 Hinweise im Vermisstenfall Scarlett

Scarlett Salice aus Bad Lippspringe machte sich im September 2020 auf zu einer Wandertour im Südschwarzwald. Am 10. September wurde sie von einer Überwachungskamera in einem Supermarkt in Todtmoos gefilmt. Das ist das letzte Lebenszeichen von ihr. Für Aktenzeichen XY wurde mit Schauspielern an Originalschauplätzen gedreht.

Foto: Marcus von Kleist/ZDF